俄發動無人機攻擊 烏國敖德薩港暫停運作

由於俄羅斯利用無人機攻擊烏克蘭的南部港口城市敖德薩（Odesa），使當地陷入斷電窘境，烏克蘭農業部長索爾斯基（Mykola Solsky）於11日證實，敖德薩港11日已停止運作，不過他強調，穀物出口並不會因此中斷。

自10月以來，俄羅斯當局頻頻鎖定烏克蘭的能源基礎設施，數次發動飛彈及無人機攻擊，欲使烏克蘭在冬季來臨之時進入無電可用的黑暗期。俄羅斯近日再次使用無人機，在夜間針對敖德薩的能源設施發動攻擊，目前敖德薩除關鍵基礎設施外，所有用戶皆已被迫斷電，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在視訊演說中證實，在發電系統受到攻擊後，敖德薩地區目前有超過150萬人無電可用。

敖德薩為烏克蘭的重要港口，由於港口的發電機尚未啟動，因此該港口目前暫停運作，外界擔憂穀物出口將會遭受影響，烏國農業部長索爾斯基對此表示，根據先前達成的協議，烏克蘭的切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和皮夫登尼（Pivdennyi）也可出口穀物，這兩座港口將持續營運，確保穀物出口不中斷。

敖德薩當局指出，未來幾天將陸續恢復居民用電，然而電力系統可能需要二至三個月的時間才能完全復原。

烏國目前獲准出口穀物的港口包括敖德薩、切爾諾莫斯克和皮夫登尼，合計每月可以運送約300萬噸的穀物。根據烏國2021年的出口數據，該國南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）為第二大穀物出口港，占該國食品出口的35%，因此烏克蘭亟欲將尼古拉耶夫納入穀物出口協議之中，然而俄烏雙方目前尚未就此取得共識。

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