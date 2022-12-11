台美股市今年「耶誕行情」恐將落空！外電報導，美股通常在耶誕節過後及新年之前會掀一波漲勢，也就是所謂的「耶誕行情」（Santa Rally），但美股今年提早在11月萬聖節前就漲一波，市場對2022年封關前還會不會上演「耶誕行情」持保留態度。

台新投顧副總黃文清也表示，美FOMC會議本周召開，會議前還有11月CPI數據將公佈，加上市場對明年美國經濟衰退疑慮再度升溫，預料在相關不確定性消除前，台股指數將持續在月線14,659點附近震盪。

美標普500指數於10月和11月，分別勁漲8％、5.4％，但12月標指卻是以連跌5天開場。市場分析師不看好此跌勢會在短期內反轉，粉碎投資人對「耶誕行情」的期待。

在今年最後幾周時間，投資人為避稅拋售股票，可能使美股進一步下跌。股市交易者也可能因聯準會官員、企業主管、策略師談及衰退受到驚嚇。

據研究機構Yardeni Research資料，標普指數12月勝率在73％，均漲幅1.4％。但標指12月至今挫跌約3.5％，可能有違每年最後一個月正報酬的歷史趨勢。

12月不只標指落難，美國投資機構Bespoke Investment Group指出，科技股為主的那斯達克綜合指數，寫下1975年來最糟的12月開局紀錄。那指累積264個交易日都未再創歷史高點，是該指數問世以來的第七長連續紀錄。

美國科技股不是12月唯一表現差的類股。被視為今年美股救星的能源股，本月來下跌6.5％；非必需消費品、金融、科技、通訊服務等類股，12月跌幅都超過4％。

黃文清指出，外資11月大買台股1,867.59億元，截至上周為止，12月則反手出脫42.12億元，未進一步加碼。隨著歐美聖誕假期靠近，外資也將開始休長假，屆時量能將縮小，不利指數續攻，因此投資人可適度調節持股水位，待外資回歸後做佈局。

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