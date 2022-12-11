美股耶誕行情掰掰？專家:短期跌勢難反轉

美股通常在耶誕節過後及新年之前會掀一波漲勢，也就是所謂的「耶誕行情」（Santa Rally），但美股今年提早在11月萬聖節前就漲了一波，市場對2022年封關前還會不會上演「耶誕行情」持保留態度。

標普500指數於10月和11月，分別勁漲8％、5.4％，但12月標指卻是以連跌5天開場。市場分析師不看好此跌勢會在短期內反轉，粉碎投資人對「耶誕行情」的期待。

在今年最後幾周時間，投資人為避稅拋售股票，可能使美股進一步下跌。股市交易者也可能因聯準會官員、企業主管、策略師談及衰退受到驚嚇。

根據研究機構Yardeni Research資料，標普指數12月的勝率在73％，平均漲幅1.4％。但標指12月至今挫跌約3.5％，可能有違每年最後一個月正報酬的歷史趨勢。

12月不只標指落難，美國投資機構Bespoke Investment Group指出，科技股為主的那斯達克綜合指數，寫下1975年來最糟的12月開局紀錄。那指累積264個交易日都未再創歷史高點，是該指數問世以來的第七長連續紀錄。

科技股不是12月唯一表現差的類股。被視為今年美股救星的能源股，本月來跌了6.5％；非必需消費品、金融、科技、通訊服務等類股，12月跌幅都超過4％。

今年以來，標普500指數累跌17.45％，道瓊工業指數與那斯達克綜合指數分別下挫7.88％及29.66％。

不過常讓投資人備感挫折之處，正是市場難以預測，儘管美股12月來表現消極，走勢還是有反轉可能。華爾街期待本周出爐的指標數據，能看到美股反彈走高的曙光。

聯準會（Fed）13、14日兩天召開今年最後一次例會，普遍預期Fed將放慢升息步伐，幅度從3碼減為2碼，只要主席鮑爾釋出絲毫鴿派訊息，料給市場注入強心劑。

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