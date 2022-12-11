川普時期加徵鋼鋁關稅 WTO裁定違規

世界貿易組織（WTO）9日表示，其爭端解決小組裁定，美國前總統川普執政時，以保護國安為由對進口鋼鋁加徵關稅，違反了全球貿易規則，建議美方調整以合乎規範。對此裁決，美國貿易代表署（USTR）表示「強烈」反對，並拒絕取消依據「232條款」課徵的關稅。中國商務部則表示，希望美方尊重裁決和WTO規則，「盡快糾正違規措施」。

2018年3月，川普根據1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），分別對進口鋼鐵和鋁加徵25％和10％的關稅，理由是需要保護國內製造商，免受全球金屬產量過剩的影響。

這成為美中貿易戰導火線之一，後來美國的自由貿易夥伴加拿大和墨西哥獲得豁免，中國、挪威、瑞士和土耳其等國則向WTO申訴。

路透社指出，這是WTO處理的案件中，最引人注目且可能具爆炸性的案子之一。當年川普加徵鋼鋁關稅，援引WTO的「安全例外」條款，該規定允許成員在戰爭時期或國際關係惡化等緊急情況下，為保護國家安全利益採取必要的行動，對其他相關成員不履行WTO規定的義務。

但WTO的爭端解決小組裁定，美國違反了WTO協議規定的義務，指這些關稅無理由根據「安全例外」來徵收。USTR隨即發表聲明，對裁決表達強烈反對，稱WTO裁決小組的解釋和結論「有缺陷」。USTR指中國產能過剩對美國鋼鋁業及國安構成威脅，華府絕不會「坐視不管」，強調無意取消依據232條款課徵的關稅」，且裁決小組此舉進一步凸顯了改革WTO的必要性。

美國鋼鐵業同樣批評WTO裁決小組，「鋼鐵製造商協會」支持政府拒絕接受WTO小組做出的結論。美國可以對WTO的裁決提出上訴，但由於華府阻止WTO上訴機構新成員的任命，將令上訴機構無法受理案件。

在北京，大陸商務部發言人讚賞WTO裁決，指美國以國安之名，行單邊主義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，敦促美方尊重裁決和WTO規則，盡快糾正違規措施。香港特區政府亦對裁決表示歡迎，要求美國盡早撤回錯誤的措施。

（中國時報 王嘉源）