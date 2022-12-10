缺能源 矽谷創投瘋核能投資

受俄烏戰爭影響，能源供應面臨重大考驗。矽谷和其他科技中心的創投資本家近幾年開始跨足核能產業，此為史上首見。在2015至2021年，創投對私人核能公司的投資增幅甚至超越氣候投資。

研究機構Pitchbook蒐集的數據顯示，在2015至2021年間，美國的創投交易量增加54％，交易額增幅高達294％，同期氣候投資交易量與金額分別激增214％和1,348％，而核能領域的升幅更可觀，分別躥升325％和3,642％。

核能投資出現驚人增幅原因之一，是過去投資人鮮少涉獵該領域，核能投資比較基準幾乎是零，增幅因此令人咋舌。

市場研究機構美國能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）主管施利塞爾（David Schlissel）指出，與民間風力和太陽能等再生能源投資相比，核能投資僅是九牛一毫。

麻省理工學院經濟學家暨講師帕森斯（John Parsons）表示，民間投資大幅增加，對核能產業是利多。產業多了嶄新的觀點十分有益，因為核能一直受聯邦政府和國家實驗室支援，圈子非常小，擴大圈子就能得到許多新見解，和不同的想法。

然而並非人人樂觀看待資金湧進核能領域。哈佛大學科學史教授歐瑞斯克斯（Naomi Oreskes）表示，投資人往往將錢砸不會開花結果的地方，在核能科技75年歷史裡，以市場為基準的系統不曾獲利。投資人出資原因是認為該領域有利可圖，但他更相信這是他們認為政府有很大機會出手援助，所以能獲利。