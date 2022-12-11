國際油價 周線暴跌逾10％

對全球經濟衰退的憂慮，打擊石油需求前景，國際油價9日震盪走低，全周狂瀉逾10％，創下多個月來最大周線跌幅。

美國西德州期油9日收盤下跌0.6％或44美分，降至每桶71.02美元，創下今年新低紀錄；布蘭特期油小跌0.1％或5美分，報每桶76.1美元。西德州與布蘭特期油周線跌幅皆超過10％，分別創下4月和8月初以來最大周線降幅。

瑞穗證券能源期貨策略師亞格爾（Robert Yawger）表示，任何供給面隱憂都不敵經濟衰退憂慮。

俄羅斯總統普丁9日表示，俄國可能減產因應西方的俄油出口價格上限，一度帶動早盤油價大漲1％。不過稍後美國11月生產者物價指數（PPI）升幅高於預期，且媒體報導因漏油暫時關閉的北美「基石」（Keystone）油管已部分重啟，皆讓油價漲幅回吐，反轉下跌逾1美元。

連接加拿大與美國的基石油管上周稍早發生油管破裂，造成逾1.4萬桶原油流至堪薩斯州一條小溪，加拿大油管業者TC Energy已經派員清理現場。外媒引述消息人士透露，TC Energy計劃10日重啟連接至伊利諾州的管線，另一部分連接至奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）的管線預計20日重啟。

美國最新數據顯示，由於服務成本上揚，11月PPI高於市場預期。亞格爾表示，PPI升溫支持聯準會（Fed）繼續升息，加重經濟跌入衰退憂慮。

亞格爾與ICAP首席技術分析師齊默曼（Walter Zimmerman）皆警告，如果西德州原油跌破70美元關卡，可能在接下來幾個交易日經歷自由落體式下跌，觸及60出頭價位。 美歐中經濟前景暗淡打擊油價後市。經濟學家指出，大陸雖已放寬防疫措施，但近日確診人數攀升可能抑制未來幾個月的經濟成長。

路透社調查經濟學家意見，預期美國明年經濟可能陷入短期淺層衰退。此外，市場認為歐元區已經陷入入衰退，但歐洲央行（ECB）仍可能在本周例會宣布升息2碼。

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