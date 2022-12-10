不堪通膨吃掉薪水 英國勞工年終大罷工

英國通膨躥揚讓民眾生活苦哈哈，各行各業的勞工計劃在年終時分發動至少10年來最大規模罷工，從教師、醫護人員，再到郵局職員皆加入罷工的行列，要求雇主提高薪資。

愈來愈多勞工不滿薪水跟不上通膨的腳步，相繼在近期加入罷工，包括大學教授、老師、鐵路職員，甚至是頂級百貨公司哈洛德（Harrods）的保全。

英國國家醫療體系的護理師威脅要在聖誕節前發動史上首次罷工，救護車駕駛投票決定舉行30年來首度罷工，多座機場的護照檢查官員亦宣布要在12月罷工。

英國皇家郵政（Royal Mail）11.5萬名勞工9日暫離工作崗位，這是聖誕節前六個罷工日的頭一日，勞工將暫停全國郵政服務。

這一連串罷工活動凸顯歐洲政府面臨棘手難題，通膨可謂罪魁禍首。疫情造成供應鏈中斷已推高物價，俄羅斯入侵烏克蘭帶動能源價格飛漲，加重通膨壓力。這也讓人想起英國在1970年代末期的大罷工活動「不滿之冬」（winter of discontent）。

政府與企業認為大部分的通膨衝擊可望在未來幾個月緩和，並示警大幅加薪將助長通膨升溫。然而工會主張勞工陷入生活成本危機，經通膨調整後的薪水嚴重縮水。

英國的狀況又格外艱難，因為英國是歐洲通膨第二高的國家，僅次於德國。英國經濟已經陷入衰退，經濟學家預期衰退期將持續一年，甚至可能達到兩年。

根據獨立預算監督機構預算責任辦公室（OBR）數據，未來兩個財年，家庭可支配所得經通膨調整後將下滑7％，創下1950年代以來最大降幅。

此外，根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，英國10月通膨為七大工業國（G7）中第三高，僅次於德國和義大利。

工會近幾個月強力要求雇主調薪，因為薪資升幅遠遠不及目前11.1％的通膨率。據英國國家統計局（ONS）數據，7至9月私人企業勞工薪資增加6.6％，相較於公務員的2.2％。

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