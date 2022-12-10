神預言2屆冠軍！他預測今年這國抱走金盃

卡達世足賽8強賽事白熱化，奪冠熱門巴西被克羅埃西亞擊落，阿根廷激烈大戰後險勝荷蘭，隨著4強逐漸明朗，球迷熱議最終會由哪支隊伍拿下總冠軍。平時專精金融的分析師也透過模型來預測比賽結果，認為最後由英格蘭和阿根廷將殺進決賽，並且是阿根廷取得勝利。

外媒報導，英國投行Liberum Capital分析師克萊門特（Joachim Klement）透過氣候、人均GDP、人口規模、文化，以及排名積分建立一個模型來預測世足賽結果，並於2014年和2018年2屆精準預測世界盃冠軍。

克萊門特預測，最終由英格蘭和阿根廷2隊挺進決賽，並且由阿根廷奪下冠軍。

根據模型研究，表現好的球隊會來自氣候溫暖的國家，一年四季都適合讓足球員進行訓練，此外，要有一定的經濟能力，人口要多，有越多的人喜歡足球就越有利。但克萊門特也提到，印度、大陸和荷蘭是模型中的例外，印度專注於板球，大陸則表現普通，而荷蘭則人口少，但足球實力很強。

這是克萊門特在9月時發布的預測，認為由梅西帶領的阿根廷隊將在決賽中擊敗英格蘭隊，拿下36年以來首座世足冠軍盃。他現在仍堅持這項預測。

但克萊門特也說，這些只能作為45％的成因，其中也有55％的運氣因素。此外，他也為預測失準打預防針，自我揶揄表示「如果我的預測錯了，在金融業職涯20多年中，要說我最精通的一件事，就是為錯誤的預測找藉口」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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