遭美國掐命脈 陸用這方法逃晶片制裁

美國今年持續對大陸實施晶片出口管制，拜登政府甚至還計畫跟日本、荷蘭聯手，對中方購買晶片製造設備展開更嚴厲的管制。但據《金融時報》報導指出，索尼（Sony）和日本電氣（NEC）的產業高階人員都對美晶片管制不看好，認為不太可能擋住中國在人工智能和超級電腦領域上的發展，且北京政府也在加快晶片生產本土化的過程進行應對。

索尼技術負責人北野宏明（Hiroaki Kitano）對英國《金融時報》表示，美國主導的制裁可能會短暫影響中國對晶片的採購，但在AI領域的發展絕對會繼續增長，美國主導的半導體產品和設備出口限制，看不太出會對中國有什麼長期影響。

日本電氣的執行長森田隆之（Takayuki Morita）也質疑美國晶片制裁對大陸的長期有效性。他認為，半導體封鎖或許會減緩中方的晶片開發能力，及運用在軍事上的技術，但僅僅只能做到拖慢腳步，中國未來半導體的總體發展趨勢不會再改變了，他們的競爭力已經不容忽視，未來更是產業中舉足輕重的一股力量。

此外，索尼目前已經配合美國的晶片禁令，對中國減少晶片相關產品的供應，但產業界普遍認為，日本對中國的影響相當有限，中國最新的計畫很可能是加速擴大本土的晶片產業，他們的目標是在2025年時，掌握全球人工智能和量子計算領域的最新技術。

（中時新聞網 于川）

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