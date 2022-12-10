歐美英超級央行周 投資人屏息以待

金融市場本周重頭戲是歐美英等主要央行公布今年最後一次利率決議，其對利率與經濟前景等看法將牽動股匯債市走勢。由於投資人愈來愈擔心美國乃至全球經濟會否陷入衰退，因此本周多項與製造業和進出口相關數據也備受關注。

美國聯準會14日舉行貨幣政策會議，然後15日公布利率決議。儘管市場預期其可能放慢升息節奏，從之前升息3碼轉為升息2碼，但美國通膨率仍相當之高，外界預期聯準會仍然會繼續升息，讓最終的利率目標水準高於原先預期。

在15日的同一天，歐洲央行和英國央行也各自公布其最新利率決議。由於歐洲與英國等通膨率仍居高不下，外界預期其難以放緩升息的步調。

除了央行的利率決議外，歐美本周也公布多項重要數據。最受關注的是11月通膨率，美國與德國將在13日公布，英國在14日公布，法國則在15日公布。通膨率的走向將左右歐美央行在明年初的貨幣政策走向。

另外，美國經濟是否走向衰退一直是市場不斷討論的重大議題。因此其本周公布與製造業相關的數據也將牽動市場的走勢。

像15日將公布12月的帝國州製造業指數和費城Fed製造業指數，還有11月工業生產與產能使用率。16日則公布12月標普全球製造業、服務業與綜合採購經理人指數（PMI）初值。

至於歐元區、德國、法國和英國，也分別在16日公布12月製造業、服務業與綜合PMI初值。市場將以此來判斷歐美經濟活動是否能支撐其經濟持續發展。

美國其他重要數據，包括14日公布的11月進出口物價，15日公布的11月零售額和上周初領失業救濟金人數。這些數據都能反映美國目前民眾的消費活動，是否因大家對經濟前景的憂慮而受到影響。