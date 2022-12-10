巴西怎輸的？克羅埃西亞後衛揭3關鍵原因

克羅埃西亞以拿手的PK戰扳倒本屆大熱門巴西，後衛索沙（Borna Sosa）賽後談論他們贏球的3個原因：隊長莫德里奇（Luka Modrić）、門將李瓦柯維奇（Dominik Livaković），以及很好的運氣。媒體形容這場比賽是「大衛vs哥利亞」，巴西當然就是巨人哥利亞，克羅埃西亞致勝的「投石索」就是他們的PK戰。

苦苦支撐著克羅埃西亞踢到PK戰的就是中場莫德里奇，他以37歲之齡踢滿含延長賽120分鐘，相隔4天之前也在16強戰對日本燃燒了99分鐘。後衛索沙稱讚說：「在我看來，莫德里奇是足球史上排名前5的中場球員，絕對沒有人能在37歲繳出他這種表現。他年復一年在眾人前展現自己的重要性，他帶給我們經驗與自信，永遠保持冷靜。」

莫德里奇是整場比賽最忙碌的球員，他碰到球的次數是全場第1，此外還有全場最多的115次傳球（105次傳球成功）。外界認為對戰巴西就是莫德里奇在世足的「終點站」，沒想到強如巴西也無法擊潰莫德里奇的鬥志，甚至也沒能耗盡他的體力。

索沙提到要全面封鎖巴西是不可能的，他們還需要很好的運氣，以及100%最高等級的守門員表現。巴西在PK戰的第一個點，就被克羅埃西亞門將李瓦柯維奇擋下。索沙說：「很高興我們在對巴西一戰倖存下來了，我們大家都已精疲力盡。」克羅埃西亞將於準決賽對戰阿根廷。

（中時新聞網 盧品青）