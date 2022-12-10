PPI增幅超預期 觀望下周1大事 美股收黑

美國11月生產者物價指數（PPI）年增率降至7.4％，連五月下滑，月增率0.3％與前月相同，但兩者增幅皆高於市場預期。受通膨超乎預期的打擊，以及觀望聯準會（Fed）下周利率決策，美股四大指數全數收黑。

道瓊工業指數終場下跌305.02點，或0.90％，收在3,3476.46點。標準普爾500指數下跌29.13點，或0.74％，收在3,934.38點。以科技股為主的那斯達克指數下跌77.38點，或0.70％，收在11,004.62點。費城半導體指數下跌23.716點，或0.86％，收在2,721.016點。

FAANMG六大科技股中，網飛收漲3.1％，連漲三日；Facebook母公司Meta收漲近0.5％；亞馬遜收跌近1.4％；谷歌母公司Alphabet跌逾0.9％，連跌五日；微軟跌0.8％；蘋果收跌0.34％。

台股ADR方面，台積電ADR跌0.14％；聯電ADR下跌1.25％；日月光ADR下跌1.34％；中華電信ADR上漲0.50％。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於12月13至14日召開會議。在此之前，9日公布的11月PPI月增0.3％，與10月相同，但略高於市場預期的月增0.2％。其中，服務業成本攀升0.4％，增幅為三個月來最大。PPI被視為通膨領先指標。

美國11月消費者物價指數（CPI）預定於13日公布，這也是Fed決定升息力道的重要參考指標。

Fed今年3月起連番激進升息以壓制通膨，過去四次會議皆調升利率3碼。鑑於通膨顯現觸頂跡象，加上Fed主席鮑爾在內等官員暗示，投資人預期13～14日會議可能將升幅縮減至2碼。