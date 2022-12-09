近十年最嚴重 美加輸油管逾萬桶原油外洩

加拿大業者TC Energy的「基石」（Keystone）油管破裂，導致約逾1.4萬桶的原油流至堪薩斯州一條小溪，此為美國將近十年來最嚴重的原油外洩事件。

漏油消息周四最初曝光時，紐約油價一度飆升近5％，反映市場對於最近供應量的擔憂。但預料需求黯淡的賣壓湧現，漲幅萎縮。9日盤中，布蘭特原油期價走揚約0.14％至每桶76.23美元，西德州中級原油期價上漲0.24％至71.63美元。

TC Energy表示，周三晚間發現油管壓力驟降後隨即關閉油管，原油已流入堪薩斯州華盛頓郡的小溪，事發原因目前仍不明朗。此為該油管2010年啟用以來，第三次發生漏油規模數千桶以上的意外。TC Energy周四預估原油外洩約1.4萬桶，強調受影響的油管區域已用水柵「隔離」。

基石油管是將加拿大亞伯達省原油運輸至美國中西部和墨西哥灣煉油廠的重要管道，每日運輸量達62.2萬桶原油。

TC Energy原擬再建另一條名為「基石XL」的管線系統，規劃全長約1,900公里，橫跨蒙大拿州、南達科他州和內布拉斯加州。但此案遭到強烈反對，批評人士擔憂原油外溢污染地下水，並稱加拿大油砂開採的高污染會加速氣候變遷。美總統拜登上任後即廢止基石XL輸油管計畫。

反對基石XL計畫的環保團體Bold Nebraska創辦人Janet Kleeb指出，2010年以來，基石油管至少已有22次外溢，研究顯示油管輸送的砂油種類在水裡容易下沉，因此更難以清理。