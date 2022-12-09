5年投資900億美元 印度塔塔將產本土晶片

全球晶片自製狂潮方興未艾，印度也加入行列。據外媒日經亞洲9日報導，印度塔塔集團（Tata Group）稱，將在幾年內開始生產印度本土晶片，希望讓印度成為全球晶片供應鏈的關鍵，並計劃在未來五年為此投資900億美元（約新台幣2.7兆元）。

印度塔塔集團的主要投資控股公司塔塔之子（Tata Sons）董事長詹德勒瑟卡朗（Natarajan Chandrasekaran），8日接受日經亞洲採訪時指出，目前塔塔集團已成立塔塔電子（Tata Electronics），將在該公司下設立半導體組裝測試業務。

詹德勒瑟卡朗還透露，塔塔集團有可能「最終推出上游晶片製造平台（晶圓廠）」，他們也將美國、日本、台灣與南韓的半導體製造廠商視為潛在合作夥伴。

除了生產晶片，塔塔集團也計畫跨足新興領域，包含製造電動車、電動車電池與再生能源，並開發一站式「超級App」，讓用戶從實體雜貨到金融商品都可購足。

今年9月，印度媒體報導指出塔塔集團與緯創集團打算合作於印度當地組裝iPhone，11月時再傳出塔塔集團將以400億～500億盧比（約新台幣152億～190億元）買下緯創在印度的蘋果裝置組裝廠。

報導稱若塔塔成功收購該廠，將有助其擴展旗下電子部門（Tata Electronics Pvt Ltd）的精密工程製造產能，但該交易仍在討論中，所有細節皆未定案，緯創集團亦未對此事發表任何評論。

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