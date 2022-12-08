油價雖跌暖氣漲 美國通膨壓力仍大

受經濟衰退擔憂衝擊需求的影響，美國原油價格周三跌至今年低點，汽油價格一個月來下滑12％，但對緩解民眾通膨壓力效果有限。原因在於今年冬季美國取暖費用估上漲雙位數百分比，其中取暖用油支出恐年增45％。

紐約西德州原油1月期貨價周三重挫3％至每桶報72.01美元，倫敦布蘭特2月期油下滑2.8％至77.17美元，兩者皆改寫今年以來新低。

但兩大指標8日跌深反彈、逆轉前四日下跌趨勢，西德州油價上揚2.28％至73.65美元，布蘭特油價上漲1.23％至78.12美元，原因是投資人預期中國大陸放寬防疫措施將拉抬原油需求。

國際油價近來跌多漲少，除了中國嚴格防疫打擊需求外，主要經濟體警告經濟恐跌入衰退也是其一因素。這也連帶壓低汽油價格，令美國司機從通膨壓力中稍微鬆一口氣。

據美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美無鉛汽油均價8日降至每加侖3.329美元，較一個月前的3.804美元下滑約12％，亦低於一年前3.34美元。原油價格是影響美國汽油價格最大因素。

儘管汽油價格下滑，但取暖成本高漲，加上食物等支出增加，美國家庭仍面對極大通膨壓力。

美國能源資訊局（EIA）最新報告預估，將近半數的美國家庭利用天然氣取暖，在10月至隔年3月的冬季期間，這些家庭天然氣平均成本估計年增25％。

此外，美國四成家庭利用電力取暖，這些家庭電費可能年增11％。使用燃料油取暖的家庭承受衝擊最大，燃料油支出比起去年冬天暴增45％，影響約5百萬戶家庭，多數集中於東北部。

EIA表示，取暖帳單變貴，背後原因眾多，包括俄烏戰事持續延燒、美國能源出口增加與庫存減少，以及電力業對於天然氣的需求居高不下等。

美國拜登政府今年冬天將提供45億美元聯邦補助，以協助低收入家庭支付大幅增加的暖氣與能源成本。