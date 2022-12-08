美債息倒掛逾40年最慘 鮑爾衰退來了！

美國10年期與2年期公債殖利率差距逾80個基點，倒掛幅度達1980年代以來最嚴重的程度，這個顯著指標指出，「鮑爾衰退」即將來臨。有女股神之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）表示，聯準會（Fed）「犯下嚴重錯誤」，忽視這項經濟衰退警訊。

殖利率曲線反映美國不同天期公債殖利率之間的差距。一般來說，公債殖利率曲線倒掛，意即短期公債殖利率高於長期公債殖利率，反映投資人對未來前景更悲觀。

7日收盤，10年期債息比2年期低了84個基點。8日盤中，2年期公債殖利率為4.279％，10年期公債殖利率達3.451％，仍相差82.8個基點。

伍德周三（7日）發表推文指出，債息倒掛向Fed傳達的危險訊號更甚於80年代初期。她提及，殖利率曲線自7月初以來就呈現倒掛。伍德過去一年不斷批評鮑爾領軍下的Fed升息是錯誤之舉，曾於10月向Fed發表公開信，要求官員重新思考升息策略，認為這已引起通縮。

伍德周三提到，「一般來說，殖利率曲線倒掛意指經濟衰退來臨和（或）通膨比預期更低，我們認為眼前通縮的危機比通膨更大，從商品價格走勢和的零售商祭出大折扣來看，就可印證此論點。」

儘管如此，並非所有專家都支持伍德的看法。美銀經濟學家葛潘（Michael Gapen）認為，儘管供應鏈恢復延宕，使通膨持續時間比Fed預期更久，惟目前政策可能僅會引起「溫和」衰退。

另據高盛經濟學家近期指出，倘若通膨壓力依舊，Fed可能採取比預期更激進的行動，但在消費者支出強勁的支撐下，往往能夠避免衰退。

Fed激進升息策略已令伍德經營的基金面臨龐大損失。今年以來，伍德旗艦基金方舟創新ETF暴跌64％，歸因於利率躍升使該ETF涵蓋的高成長、高風險股票光環失色，承受極大賣壓。方舟創新ETF的前10大投資標之中，有7家今年股價崩跌逾六成。