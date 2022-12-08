馬斯克買推特涉入政治 特斯拉形象受考驗

特斯拉自豪的自駕系統釀成多起事故，面臨司法機構調查，加上創辦人馬斯克（Elon Musk）收購推特後涉入政治惹議，這家全球電動車龍頭的光環不再，品牌形象一落千丈。

特斯拉的企業名聲與馬斯克的個人聲望息息相關，這位科技大亨老愛透過推特發表高論出了名，他登上全球首富寶座後，聲望更是達到高峰。

市調機構Morning Consult資料顯示，自馬斯克10月底以440億美元收購推特後，民主黨人對他尤其感冒。馬斯克鼓吹選民11月7日期中選舉票投共和黨，之後又恢復前總統川普的推特帳號。

英國市調公司YouGov的品牌調查顯示，特斯拉的聲望在過去兩年有大幅下滑之勢。據11月7日YouGov的調查，對特斯拉持負面觀感的美國受訪者，比有正面觀感的還多，這是YouGov自2016年開始追蹤特斯拉以來首見。

Morning Consult也發現，現在對特斯拉持負面觀感的人比今年初還多。由11月迄至27日的調查可知，22％左右的美國受訪者，對特斯拉持負面觀感，高於1月的15％。持正面觀感的比例，卻從1月的43％降到38％。

特斯拉大肆宣傳的自動輔助駕駛系統Autopilot，被控誇大自駕功能，有誤導消費者之嫌，已驚動司法部門與證券主管機關介入調查。

除了面臨刑事調查，特斯拉在電動車市場的霸主地位也遇到強力挑戰，福特、現代等傳統車廠都推出新款電動車搶市。

市調機構S&P Global Mobility指出，第三季特斯拉在美國電動車市場的占比，從一年前的71％跌到61％，隨著愈來愈多平價電動車上市，2025年特斯拉市占率可能不到2成。

汽車諮詢公司AMCI Global策略長畢維斯（Ian Beavis）表示，同業競爭日益激烈，消費者對特斯拉品質的信心下滑，是這家電動車龍頭最大的商業挑戰。

公關公司Levick執行長雷維克（Richard Levick）說，就算馬斯克過度涉入政治恐重創品牌名聲，特斯拉很難與自家執行長保持距離。

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