晶片市況慘 南韓晶圓代工1關鍵驚人暴跌

南韓半導體對於國內經濟極為重要，其占比高達該國GDP（國內生產毛額，Gross Domestic Product）的20％，不過近來全球晶片市況疲弱，南韓晶圓代工廠產能利用率下降幅度超乎預期，根據韓媒報導，除了三星專注先進製程外，其餘大廠的產能利用率第四季皆大幅下滑，甚至預期部分公司僅剩50～60％。

報導引述業內人士說法指出，南韓第二大晶圓廠DB HiTek第4季產能利用率跌至80％，該廠的產能利用率自2017年的81.9％逐漸上升，近幾年至少維持在95％以上水準，但自第四季開始大幅下跌。

其他南韓晶圓代工廠情況也是如此，報導指出，包括Key Foundry、Magna Chip、SK海力士旗下System IC的稼動率維持在70～80％，尤其SK海力士System IC稼動率正大幅下降，市場預期明年初恐怕出現更大幅度的下滑。

報導分析，南韓晶圓代工廠利用率下降的原因很多，首先是全球通貨膨脹和各國緊縮政策導致IT需求減少，隨著全球經濟萎縮，智慧手機和家用電器的銷量直線下降，整個行業庫存不斷累積，晶圓代工訂單量因此大幅下降。

此外，雖然功率半導體和微控制器（MCU）仍然維持很高產能利用率，但其他產品多半是供過於求，因此，部分南韓8吋晶圓代工廠紛紛凍結價格或降低部分製程，但要恢復產能利用率並不容易。

值得關注的是，全球晶片市況疲弱，根據預測，台積電明年上半年的產能利用率預計將大幅下滑至80％。南韓業內人士指出，如果台積電產能利用率保持在80％，南韓8吋代工廠在此數據很可能下降至70％。

（中時新聞網 邱怡萱）

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