iPhone要用美製晶片？專家狠戳關鍵盲點

iPhone要用「美國製造」晶片？專家1句狠戳盲點：台積電留一手

台積電舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，蘋果執行長庫克（Tim Cook）6日表示，將採購台積電亞利桑那州廠（簡稱AZ廠）生產的晶片，很快的，這些晶片很多都將貼上「美國製造」標籤。

但英媒引述業內人士消息指出，台積電AZ廠的生產技術比台灣最先進製程落後一代，因此美國製造晶片不可能供貨給新一代iPhone，或許可生產上一代iPad 或 Apple Watch所需的晶片。

台積電投資120億美元在亞利桑那州蓋晶圓廠，預定生產5奈米晶片，6日宣布加碼投資，提高到400億美元（約台幣1.2兆元），創美國史上規模最大的外國直接投資案之一，第二座晶圓廠預計於2026年啟用，並將採用目前最先進的3奈米製程技術。

英國金融時報引述兩位產業主管表示，台積電在美國的部分產能，將用於生產美國國防供應鏈零組件等敏感產品。

另一位知情人士透露，台積電美國晶圓廠生產技術將比台灣最先進製程落後一代。

科技網站9to5Mac指出，這意味著台積電美國廠的製程技術將是「N-1」，也就是當台積電台灣廠生產3奈米晶片時，美國AZ廠將生產4奈米晶片，而當台灣廠開始投產2奈米晶片時，AZ廠才會轉往3奈米製程。

蘋果新一代iPhone將在2023年下半年生產，並持續到2024年，但新款iPhone所採用的3奈米晶片，到2026年美國廠才會導入生產，到那個時候，台積電台灣廠已推進2奈米製程。

晨星（Morningstar）分析師 Phelix Lee表示，依目前台美兩地製程規畫來看，美國製造的晶片不可能供應蘋果最新款iPhone，但可能生產上一代iPad 或 Apple Watch所需的晶片。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧推估，如果台積電AZ廠全面提高產量，供貨給客戶的美製晶片比重只占台積總產量的15%。

另一位匿名晶片業專家表示，一旦台積電台灣廠供貨受干擾，AZ廠無法讓客戶完全免受供應鏈中斷的風險，而台積電擴大美國廠投資，只能在美國生產IC設計業者的晶片，從而在台灣產能流失的情形下，縮短恢復供應的時程。將晶片生產轉移到不同的晶圓廠，可能需要幾個月的時間。

（中時新聞網 吳美觀）