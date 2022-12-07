穆斯克身價跌不停 全球首富一度換人當

根據《富比世》（Forbes）資料，特斯拉執行長暨推特新老闆穆斯克（Elon Musk）7日短暫跌落全球首富寶座，法國精品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）一度重拾首富頭銜。

受到特斯拉股價大跌拖累，穆斯克7日短暫失去全球首富頭銜，不過稍後又以1,857億美元身家重回首富寶座，超越阿諾特的1,853億美元。穆斯克在2021年9月擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，登上全球首富。

自穆斯克在今年稍早宣布收購推特以來，特斯拉股價重挫逾47％。投資人擔心推特將占去穆斯克太多心力，拋售特斯拉股票，穆斯克的淨資產在11月8日跌破2,000億美元大關。

（ 工商時報 顏嘉南）

特斯拉股價今年已累計下跌逾47%

根據富比世雜誌（Forbes）報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）的股價持續下滑，使其執行長穆斯克（Elon Musk）7日一度失去全球首富地位，由路易威登集團（LVMH）的執行長阿爾諾（Bernard Arnault）取而代之、短暫坐上首富寶座。

穆斯克的身家於2021年急速膨脹，淨資產一度超過3,000億美元，自2021年9月以來一直位居富比世富豪榜的榜首。不過自穆斯克今年初提議收購推特（Twitter）以來，特斯拉股價已累計下跌逾47%。

穆斯克於今年10月完成收購推特，然而特斯拉投資人擔憂穆斯克將過多心力放在推特上，因此開始拋售特斯拉股票，使特斯拉股價一路下滑，穆斯克的淨資產於11月8日跌破2,000億美元，目前落在1,857美元。

根據富比世的數據，時尚巨頭路易威登集團的執行長阿爾諾7日短暫地坐上世界首富的寶座，不過最後仍以1,853億美元的淨資產重回全球第二位。

（工商時報 呂佳恩）

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