分治政府成定局 有利美股後市

喬治亞州參議員決選結果12月6日揭曉，民主黨籍現任參議員華諾克（Raphael Warnock）擊敗前總統川普支持的共和黨對手沃克（Herschel Walker），幫助民主黨拿到參院第51席，至此美國期中選舉底定，民主黨掌控參院，共和黨則奪回眾院控制權。

喬治亞州參議員決選民主黨籍現任參議員華諾克擊敗前總統川普支持的共和黨對手沃克，幫助民主黨拿到參院第51席、比選前多了1席，超越共和黨的49席。兩人11月期中選舉得票率皆未過半，依規定於12月6日決選分高下。

眾議院部份共和黨則一舉搶下221席，超過218席過半門檻，民主黨席次則退至僅213席，還有一席並未出爐。

這意味著總統拜登剩餘兩年任期將面臨分治政府局面、政治僵局機率攀升，但分析師認為這有利於拉抬股市。

加州第27選區眾議員候選人賈西亞(Mike Garcia)成功連任、擊敗民主黨對手史密斯(Christy Smith)，為共和黨在眾院拿下關鍵的第218席。

儘管此次期中選舉結果與共和黨原先期待的「紅色浪潮」有段差距，但拿下眾院仍給予共和黨抗衡拜登議程的權力。

眾院變天令共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)朝議長之路邁進一大步，但他未來仍須面對許多挑戰，包括如何擺平黨內極右派分歧 聲音、在政府與軍隊撥款等關鍵投票展現全黨團結等。

紐約Life投資公司策略師顧德溫(Lauren Goodwin)表示，國會由兩黨分治，代表美國政策不會有重大變化，而投資人向來樂見政策穩定。

從歷史數據來看，由民主黨主掌白宮的分治政府期間，股市表現較好。投資銀行RBC Capital Markets分析1932年以來數據顯示，民主黨總統加上兩黨分治國會，標普500指數平均年報酬率達14％。相比之下，民主黨同時掌控白宮與國會情況下，年報酬率僅10％。

但也有人認為，分治政府帶來政治僵局有其風險。若民主黨不同意共和黨提出的削減預算要求，後者可能反對提高債務上限，導致政府陷入癱瘓風險升高並危及經濟。