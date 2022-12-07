牛津2022年關鍵字 「躺平模式」高票當選

英國牛津大學出版社（OUP）本周公布《牛津英文字典》2022年度代表字，慵懶、邋遢、拒絕回應社會期待的「躺平模式」（Goblin mode），以逾31萬票數壓倒性擊敗「元宇宙」雀屏中選。

照《牛津字典》解釋，此俚語意指理直氣壯地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為模式，通常藉此抗拒社會規範或社會期待。OUP每到歲末年終會公布反映當年潮流趨勢及社會氛圍的年度代表字，今年首度開放公開投票。牛津辭典編輯群選出「躺平模式」、「元宇宙」（metaverse）、「#我支持」（#IStandWith）等3個候選詞，供社會大眾票選。

票選結果顯示，「躺平模式」囊括318,956票，以93％得票率壓倒性勝出、「元宇宙」與「#我支持」分居二、三名。

OUP指出，「Goblin mode」（或被直譯為「哥布林模式」）一詞，早在2009年就出現，今年才在社群媒體上瘋傳。而隨著多國防疫解封，人們頻繁走出家門，該詞也愈來愈普及。

OUP提到，「Goblin mode」描繪出一般人排斥回歸「正常生活」的普遍情緒，或是對社群媒體上難以企及的審美標準或無以為繼的生活方式，起了反抗之心。

該詞彙今年爆紅，或許也與BeReal等新興社交平台崛起有關。這類網站鼓勵用戶捨棄濾鏡、修圖等美化工具，展現真實的自我。

英國《衛報》報導舉出最鮮明的「躺平模式」例子是：「凌晨2點鐘醒來，身上只穿了件連身T恤，溜到廚房做奇怪的點心，像是在鹹餅乾上抹起司。」與網路上炫耀健身成功、嚴格管控飲食的影片成明顯對比。

牛津大學出版社總裁格拉斯沃（Casper Grathwohl）發新聞稿表示，民眾對年度代表字票選活動熱烈參與的程度，讓他們十分訝異。「承認自己根本不像在IG、TikTok動態消息上呈現的那般理想化、是一種解脫。」

去年《牛津英文字典》選出的年度代表字是「疫苗」（vax）。

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