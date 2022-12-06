華爾街投行看衰經濟 美股續挫 那指崩2%

市場擔憂聯準會持續鷹派升息將使美國經濟陷入衰退，值此之際，摩根大通與高盛執行長陸釋出悲觀的經濟預測，美國股市6日延續前一交易日的頹勢，四大指數盡墨。

道瓊工業指數下挫350.76點或1.03%，收33,596.34點；標普500指數挫跌57.58點或1.44%，收報3,941.26點；那斯達克指數大跌225.05點或2.00%，收11,014.89點；費城半導體指數則挫跌64.519點或2.36%，收在2,673.528點。

市場原先期待聯準會在貨幣政策上轉鴿，但周一公布的11月服務業數據以及上周發布的11月就業報告皆高於預期，使市場擔憂聯準會恐會維持其鷹派立場。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）於周二指出，儘管目前消費市場仍表現強勁，但這種情況恐怕不會持續太久，通膨正在侵蝕著市場，即便將聯邦基金利率升至5%也不足以抑制通膨，他預估美國經濟會在明年陷入衰退。高盛執行長索羅門（David Solomon）也於周二表示，美國經濟有三分之二的機率會在明年陷入衰退，預期美股的頹勢也會延續至明年。

隨著經濟衰退的風險逐漸侵襲市場，美國企業相繼展開縮編計畫，包括英特爾、摩根士丹利、高盛、美銀、等企業陸續在周二傳出裁員或放緩招聘的消息。

美債殖利率曲線倒掛加劇，主要科技股6日灰頭土臉。Meta跳水8.31美元，跌幅6.79%，收報114.12美元；亞馬遜下挫2.76美元，跌幅3.03%，收在88.25美元；Google挫跌2.56美元，或2.56%，以97.31美元作收；蘋果下滑3.72美元，跌幅2.54%，收報142.91美元；微軟下挫5.08美元，或2.03%，以245.12美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR下挫2.06美元，跌幅2.52%，收報79.56美元；日月光ADR挫跌0.07美元，或1.04%，收6.66美元；聯電ADR下跌0.19美元，或2.58%，收7.18美元。

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