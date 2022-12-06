薪資成長超標 美明年基準利率擬破5％

聯準會（Fed）下周今年最後一次例會料將放緩升息步調，預計只升2碼，但考量薪資面通膨壓力居高不下，決策官員並不排除明年基準利率升破5％的可能性，代表終端利率將高於市場預期。

包括Fed主席鮑爾在內等官員都已暗示，下周決策例會可能只升2碼，屆時基準利率將來到4.25至4.5％的區間，創下2007年12月以來最高。

不過，Fed偏好的通膨指標─個人消費支出（PCE）物價指數10月份年增6％，仍遠高於2％的通膨目標。

而且，鮑爾上周點名薪資面通膨過高，「薪資增幅一直超標約1.5到2個百分點，我們是樂見薪資強勁成長，但長期而言成長率必須是與2％的通膨率一致。」

鮑爾發表相關評論後，勞動部公布11月非農就業人口大增26.3萬，遠高於市場預期，且勞工平均時薪較去年同期勁揚5.1％，創今年1月以來新高，坐實鮑爾薪資面通膨超標的擔憂。

換言之，儘管Fed放緩升息步調，但接下來兩次例會可能都會升2碼，之後再放緩至升1碼，最終基準利率很可能突破5％大關。

Fed下周例會後會發布最新的利率預測，9月前次例會絕大多數委員預估明年基準利率會落在4.5到5％的區間，不出意外的話，明年基準利率新的預測落點會升到4.75％到5.25％的區間。

鮑爾最重要的決策幕僚紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上周指出，「勞動與經濟需求比我預期來得強勁，還有通膨率也略高於預期，代表未來利率高點預估會跟著上修，雖不是重大的變化，卻是調升。」

決策官員甚至下周例會就會針對明年2月的升息幅度進行討論，而關鍵就在於薪資成長，如果通膨持續降溫，但勞動市場依舊緊俏，部份決策官員可能會支持鷹派的升息步調。

Fed關切的是薪資成長若未降溫，通膨恐怕欲小不易。Fed理事華勒（Christopher Waller）日前表示，「勞工會以通膨率達7％為由要求加薪7％，雇主為了替員工加薪則又調漲產品售價，通膨就是這樣一發不可收拾。」

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