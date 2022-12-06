台積進駐商機夯 亞利桑那「小台北」現形

鳳凰城「台積村」房價翻倍 85度C等台灣美食進駐 亞利桑那沙漠出現「小台北」

台積電美國亞利桑那州廠6日舉行「首部機台移機（First tool-in）典禮」，美國總統拜登將親自出席。中央社今天報導，台積電的進駐刺激大鳳凰城地區經濟及房市，在地居民樂見房價上漲，歡迎台積電員工入住，預期1年內「小台北」可望成形。

據中央社報導，10幾分鐘車程左右的社區，有剛興建完成、台積電員工已入住的公寓，也有建商和投資人看好、正在施工的住宅區。台積電與相關協力廠商員工帶來的人口，讓「台積村」儼然成形。

看好台積電進駐商機，台灣連鎖餐飲85度C在12月初進軍亞利桑那州，並在鳳凰城開設當地第一家分店。適逢台積電在當地設廠，也讓懷念家鄉味道的台籍員工能一解鄉愁。

房地產業者表示，現在被稱為「台積村」的公寓住宅，距離廠房和辦公室不遠，對於台積電員工非常友善，鄰近咖啡店、加油站，約10分鐘車程就有購物中心、超市賣場、電影院、餐廳等，生活機能不錯。

業者表示，台積電進駐鳳凰城後，帶動當地房地產蓬勃發展，帶進了大批員工與投資客，可以預見未來幾年當地無論是公寓或是獨棟住宅都會越蓋越多。

在地深耕30年的北美洲台灣商會總會長張聖儀觀察，不只自用住宅需求增加，台積電周邊協力廠商約40多家陸續到鳳凰城一帶設置廠房、辦公室，使得商業地產的價格在過去一年內漲了一倍以上。

張聖儀說，過去30年，鳳凰城地區的亞裔、台僑族群大多居住在南邊，靠近英特爾（Intel）園區。台積電進駐北鳳凰城，不只帶動周邊產業，台灣美食也陸續攻占當地，包括85度C、歇腳亭、大苑子都在鳳凰城插旗。

除了房地產、餐飲業欣欣向榮，來自台灣的金融服務業也在今年6月擴大版圖。台灣銀行6月21日設立鳳凰城辦事處，挾著台積電的周邊效應，台銀在這裡服務台積電及上下游廠商，成為第一個在亞利桑那州設立據點的外國金融機構。

亞利桑那州長杜希（Doug Ducey）8月底訪台時，稱鳳凰城的「小台北」逐漸成形。張聖儀說，各家廠商陸續到位之後，1年之內「小台北」會更有規模。

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（旺得富理財網 王順泉）