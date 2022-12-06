美窒息式封殺解除？陸龍頭廠保命關鍵曝

拜登窒息式封殺解除？陸龍頭廠可望逃過一劫 關鍵原因曝光

美國對先進技術出口至中國的控管措施趨嚴，今年10月將中國晶片製造大廠長江存儲等31家中企列入「未經核實名單」，不過根據美國財經媒體報導，在拜習會後，北京政府已開始配合美方調查，以確保美國的尖端科技不會被中國軍方所用，包括長江存儲等中企有望從「未經核實清單」中排除。

美國10月7日將31家中國企業或實體納入「未經核實清單」，這些被鎖定的企業有60天的時間證明產品不會用於軍事最終用途，否則有可能會被列入美國實體名單，該清單禁止與美國企業或未經美國政府許可的企業進行貿易。報導引述消息人士說法指出，中國商務部正積極幫助中國企業通過上述這 60天檢查。

美國10月對中國祭出新制裁，令兩國關係加速惡化，報導提到，但從美國總統拜登與中國領導人習近平11月14日在印尼峇里島舉行雙邊會談後，美中關係已露出曙光。

消息人士透露，美國不會立即將「未經核實」的中國企業列入黑名單。另一位消息人士則說，60 天的最後期限於週一 (5 日) 到期，但當天不會有任何公告。

另根據加拿大半導體分析與IP服務機構TechInsights報告，長江存儲首款232層3D NAND Flash產品已經成功量產，是首個進入零售市場的超過200層堆疊3D NAND Flash產品，領先於三星、美光、SK海力士等大廠。

（中時新聞網 邱怡萱）