俄油限價生效 19艘油輪全卡土耳其外海

西方國家的俄油價格上限措施於5日起生效，外媒報導指出，限價措施生效後，土耳其政府要求油輪必須提供新的保險證明，因而造成船隻在土耳其外海堵塞。

為了向俄羅斯施壓，七大工業國集團（G7）、歐盟以及澳洲於5日起實施俄油價格上限，要求海運公司不得載運售價高於每桶60美元的俄油，保險公司亦不能為價格超過上限的油輪投保，否則將會面臨罰款。

英國《金融時報》（Financial Times）引述石油產業的高層人士報導，有鑑於俄油限價措施，土耳其政府要求所有行經博斯普魯斯海峽以及韃靼尼爾海峽的油輪提供新的保險證明，以確保航經土耳其海域的船舶都有完整保障，若無相關證明便無法被放行。

據悉，5日約有19艘油輪在土耳其附近海域等待通行，目前在等待中的第一艘油輪早於11月29日便已抵達，此後一直等待至今。

在俄油限價措施生效前夕，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexandre Novak）曾於4日重申，俄國寧願減產，也不會將石油出售給實施價格上限的國家，西方國家此舉不僅無法影響俄國在烏克蘭執行「特別軍事行動」的能力，且最終恐引發石油的供應短缺，進而破壞全球能源市場的穩定。

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