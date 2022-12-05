美元指數 下探逾五個月新低

由於中國大陸防疫限制鬆綁刺激市場風險胃納，資金流向非美元貨幣，摜壓美元再創波段新低。追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數5日盤中觸及逾五個月低價，低見104.01。

美元對歐元下探1.0585美元，創6月28日以來新低；對英鎊觸及1.2345美元，改寫6月17日以來最低；對日圓跌至134.14日圓，為8月15日以來新低。

美元對澳元跌至0.68065美元，對瑞士法郎貶至0.9342瑞郎，逼近上周五盤中創下的0.9326的近八個月最低。

周一觸發美元賣壓的利空為大陸幾個城市宣布鬆綁防疫規定，新加坡華僑銀行貨幣策略師Christopher Wong表示，「中國現在看似是做出防疫限制鬆綁的一小步，實際上是釋出朝全面解封邁出一大步的強烈訊號。」

消息人士上周向國際媒體透露，中國當局預期很快就會宣布防疫限制鬆綁，包括放寬檢測規定以及陽性患者與密切接觸者可以居家隔離。

近來造成美元重貶的主要利空則為市場預期美國聯準會（Fed）本月決策例會就會縮小升息幅度，估計只會升2碼。過去四次例會，Fed全都決議大幅升息3碼。

根據美國利率期貨盤顯示，市場預期Fed基準利率將於明年5月觸頂，利率水位估計落在4.92％。

瑞訊銀行（Swissquote）分析師歐茲卡戴斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）指出，「上周五美國公布強勁的就業市場報告，美元指數卻先盛後衰，顯示美元很可能已經觸頂，而且儘管Fed還是繼續唱鷹調，但明年美元可能持續走貶。」

美元指數上周又跌1.4％，11月月線更是重貶5％，創2010年以來單月最大貶幅。

不過，荷商安智銀行（ING）認為美元走貶即將結束，理由是Fed維持鷹派貨幣政策立場的時間會比市場預期來得長、中國防疫限制鬆綁難度高與能源價格可能再度翻漲。

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