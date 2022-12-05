美服務業數據強勁 美股收黑 道瓊挫482點

美國服務業數據意外優於預期，使市場擔憂聯準會將持續鷹派升息，加上俄烏戰爭升溫，復以西方國家的俄油限價政策生效，種種利空拖累美股5日走低，道瓊工業指數盤中一度重挫583點。

道瓊工業指數終場下挫482.78點，跌幅1.4%，收報33,947.1點；那斯達克指數下跌221.56點，或1.93%，收在11,239.94點；標普500指數下滑72.86點，跌幅1.79%，以3,998.84點作收；費城半導體指數挫跌33.2點，或1.20%，收報2,738.0點。

數據方面，ISM非製造業指數從10月的54.4上升至56.5，遠優於市場預期的53.1，顯示美國經濟仍有潛在動能；此外，10月耐用品訂單終值為年增1.1%，高過預期的1%，經濟數據意外強勁使美股投資人擔憂，聯準會鷹派升息的步伐恐會持續下去。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（Wall Street Journal）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，聯準會預料會維持高利率，儘管本月會議仍邁向升息2碼的方向，但上周的就業報告強化了明年上半年利率升破5%的可能性。

地緣政治方面，俄烏戰爭出現升溫跡象，俄羅斯媒體報導指出，該國中部有兩處空軍基地發生爆炸，導致俄羅斯兩架軍機損毀，3人喪生、5人受傷。

個股方面，路透社報導指出，因中國市場的需求萎靡，電動車大廠特斯拉（Tesla）的上海超級工廠最快將於本周實施減產，可能減少約20%產量，特斯拉股價應聲下挫12.41美元，跌幅6.37%，收報182.450美元。

市場擔憂經濟成長前景，拖累主要科技股5日全面走軟，亞馬遜跳水3.12美元，跌幅3.31%，收在91.01美元；微軟挫跌4.82美元，跌幅1.89%，收報250.20美元；Google下挫0.96美元，或0.95%，以99.87美元作收；Meta下滑1.06美元，跌幅0.86%，收報122.43美元；蘋果下跌1.18美元，或0.80%，收在146.63美元。

台股ADR則漲跌互見，台積電ADR上漲0.10美元，漲幅0.12%，收報81.59美元；日月光ADR下挫0.05美元，跌幅0.74%，收在6.73美元；聯電ADR挫跌0.04美元，或0.54%，以7.37美元作收。

延伸閱讀

傳特斯拉砍上海廠產能20％

歐美啟動俄油上限 俄悍拒

美元指數 下探逾五個月新低

日經：台積美國新廠 蘋果輝達是首批客戶