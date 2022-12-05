3大未爆彈未解決 英國經濟將面臨失落十年

英國工業總會（CBI）發布報告指出，如果政府不處理商業投資稅收減免、北愛爾蘭協定書及不斷萎縮的勞動力等問題，英國經濟將面臨失落十年，尤其目前英國已經陷入「短暫且輕微」的經濟衰退。

綜合外媒報導，針對目前的經濟現況，英國工業總會理事長Tony Danker表示，「英國出現停滯性通膨，通膨飆升、經濟負成長、生產力與商業投資下降，企業雖然看到潛在的成長機會，但缺乏信心，因此暫停投資，政府如果不改變這一點，將出現黑暗期。」

英國工業總會在報告中提到，除非政府在商投資稅收減免、北愛爾蘭協定書及不斷萎縮的勞動力議題上做出改變，英國經濟將面臨十年的經濟成長停滯期。

此外，英國工業總會的最新報告也示警，英國經濟已經陷入衰退，2024年商業投資將比2019年低9%，企業生產率也會比疫情前的平均水準下修2%，「英國出現僅次於德國的衰退，持續疲軟的生產率與商業投資，對英國不是好兆頭。」

該協會預測英國經濟要等到2024年才會恢復成長，明年會萎縮0.4%，且因為利率提高，明年失業率將從3.6%上升至5%，目前高達11.1%的通膨率要等到2024年才會下降至2.6%，但仍高於央行的2%目標。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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