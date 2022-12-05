12月利率變數 歐美與日本超級比一比

國際金融商品動態： （1） 觀望OPEC+會議與歐盟對俄新一波制裁，油價震盪收低。

（2） 美國就業報告優於預期，市場擔憂美聯儲將被迫持續收緊貨幣政策，出現部分獲利了結賣壓，美股大幅震盪，四大指數漲跌互見。

觀望OPEC+會議與歐盟對俄新一波制裁，油價震盪收低。美國就業報告優於預期，市場擔憂美聯儲將被迫持續收緊貨幣政策，出現部分獲利了結賣壓，美股大幅震盪，四大指數漲跌互見：

國際油價方面，觀望OPEC+會議與歐盟對俄新一波制裁，油價震盪收低。最終布蘭特原油期貨下跌1.5％，收在每桶85.6美元；西德州原油期貨下跌1.3％，收在每桶80.3美元。周五（12/01/2022）投資人關注周末原油市場兩件大事，第一是OPEC+12/04/2022將舉行會議，目前市場預期OPEC+繼10/2022大幅減產200萬桶/日後，可能於12/2022會議進一步減產；第二是歐盟多數國家即將12/05/2022對俄羅斯實施原油禁運；且歐盟正在商討對俄新一波制裁，將針對俄羅斯石油設定價格上限，目的是在不擾亂全球石油市場的情況下限制莫斯科對烏克蘭戰爭的資金。

周六（12/03/2022）歐盟最終克服強硬派波蘭的阻力，決議對俄石油出口價格設定每桶60美元的上限，美國與七大工業國（G7）也隨後發布聯合聲明，支持歐盟的決定，也設置60美元上限。歐盟最初醞釀的俄石油價格上限是每桶65美元至70美元。對俄強硬的波蘭，則推動設定更低的價格上限，以剝奪俄羅斯更多的石油收入；希臘和馬爾他，則希望石油價格上限設定在每桶70美元左右，以保護本國龐大的航運業。但分析師預估限制價格上限難以阻止俄羅斯原油流向全球市場。

其次，12/4/2022OPEC+會議後決定維持前次會議的減產規模（每日200萬桶）不變，但持續關注歐盟與G7國家對俄羅斯油價設上限以及大陸風控的影響。OPEC+下次會議定在2023年6月。

美國股市方面，美國就業報告優於預期，市場擔憂美聯儲將被迫持續收緊貨幣政策，出現部分獲利了結賣壓，美股大幅震盪，四大指數漲跌互見。最終道瓊工業指數上漲35點或0.1％；S&P500指數下跌0.1％，11大類股呈現5個上漲6個下跌，以原物料與工業類股表現較佳，分別上漲1.1％與0.6％，以能源與科技類股表現較差，皆下跌0.6％；NASDAQ指數下跌0.2％；費城半導體指數下跌1.2％。

上周五（12/02/2022）美國公布備受市場矚目的11/2022官方就業報告，其中新增非農就業人數為26.3萬人，高於上月的26.1萬人，也高於市場預期的20萬人，薪資YoY+5.1％，高於上月的4.7％，也高於市場預期的+4.6％；這份就業報告顯示經過多次升息後，美國就業市場依舊強勁，且薪資增速高於預期，令市場擔憂將持續推升通膨，美聯儲將被迫持續收緊貨幣政策。美股因此出現部分獲利了結賣壓，帶動盤中一度急跌，但尾盤跌幅收斂，道瓊工業指數表現最強勁，由黑翻紅。FedWatch顯示，目前市場預期美聯儲12/14/2022會議升息2碼的機率下滑3％至78％，但仍高於一周前的76％。美元指數續降，下跌0.2％至104.51，是連續3日走低，並已跌破200日均線。美國公債殖利率有升有降，2年期公債殖利率攀升4Bp至4.28％，10年期公債殖利率續降2Bp至3.49％。

未來總經焦點：

一、經濟數據

（1）12/07/2022中國進出口：群益預估中國11/2022出口增速將放緩，主因是全球通膨升溫抑制復甦腳步，企業面臨庫存調整壓力。進口方面，儘管中國加大穩增長力度，但房市投資疲弱壓抑內需，將拖累中國進口增速。

（2）12/09/2022中國物價：群益預估中國11/2022CPI同比將溫和上漲，主因是豬肉基期下滑，加上豬價攀升，預估豬價YoY走高將支撐CPI YoY，但中國房市疲弱衝擊消費信心，將壓抑內需復甦力道與物價增幅。

（3）12/09~12/15/2022中國貨幣供給：群益預估中國11/2022貨幣供給M2增速將落在11.5％~12％之間，主因是中國加大穩增長力度，人行持續以結構性政策工具支持。因中國房市面臨下行壓力，預估人行仍有調降貸款市場報價利率（LPR）空間。

二、央行會議：

（1）12/14/2022美聯儲（FED）：在台北時間12/15/2022凌晨3點將公布會議結果，群益研判抑制通膨為Fed的首要目標，但考量升息滯後性影響，預估12/2022FED升息兩碼可能性較高，並維持縮表上限至每月950億美元，市場同時會關注委員會點陣圖最新動態透露出的2023年升息路徑。

（2）12/15/2022歐洲央行（ECB）：群益預估歐洲央行將升息2碼，主因是短線食品與能源通膨仍維持相對高檔，但考量4Q22歐元區經濟下行風險加大，且利率逐漸接近中性水準，預估ECB升息步調將放緩，留意12/2022會議ECB將公布最新經濟與通膨預估值。

（3）12/20/2022日本央行（BOJ）：群益研判日本央行將維持現有的QQE政策不變，主因是日本經濟復甦相對緩慢，仍有賴寬鬆貨幣政策支持，且BOJ認為目前的物價增長是不可持續的，在退出寬鬆貨幣政策前，需要先看到工資強勁增長。

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