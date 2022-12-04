郭明錤：蘋果遇阻 頭戴式裝置出貨恐遞延

天風證券分析師郭明錤4日於推特發文指出，蘋果備受矚目的混合實境（MR）頭戴式裝置原先預計在2023年上半年大量出貨，然而因遇上「軟體相關問題」，相關的時程恐會延遲。

郭明錤發文指出，市場目前已普遍認同，AR／VR頭戴式裝置將會是驅動光學產業成長的下一個關鍵，市場先前預測蘋果的MR頭戴式裝置將於2023年第二季開始大量出貨，有望成為光學產業的淡季亮點，不過根據郭明錤的最新調查，蘋果因遇到軟體相關問題，MR頭戴式裝置的大量出貨時間恐延遲至2023年下半年，可能不利於光學產業的市場情緒。

郭明錤補充表示，頭戴式裝置的零組件仍有望在2023年上半年開始大量出貨，但完全組裝好的裝置則可能要等到下半年，恐會導致該裝置遲至2023年下半年才能上市，且蘋果頭戴式裝置的2023年出貨量恐會低於50萬部，不及市場先前預期的80至120萬部。

郭明錤早前預測蘋果會在1月的媒體活動上發布頭戴式裝置，並且在2023年第2季開始大量出貨，他在最新的貼文中寫道，目前尚不確定出貨延遲是否會導致1月的發布會延後，不過，媒體活動和大量出貨的時間倘若間隔過長，恐會不利於銷售。

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