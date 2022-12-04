俄油限價將生效 俄：寧減產也不賣實施國

西方國家的俄油限價措施即將於5日生效，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexandre Novak）於4日重申，俄國寧願減產，也不會將石油出售給實施價格上限的國家。

七大工業國集團（G7）、歐盟以及澳洲於2日正式拍板，將俄油價格上限訂於每桶60美元，該措施將於5日起生效，盼能減少俄羅斯的資金來源，讓俄烏戰爭儘早畫下句號。

諾瓦克於4日痛批，西方國家此舉為一種粗暴的干涉方式，不僅牴觸自由貿易原則，且恐會引發市場的供應短缺，進而破壞全球能源市場的穩定性，他強調，這項措施恐會影響到俄羅斯以外的國家。

諾瓦克也重申，即便必須減少產量，俄羅斯也會堅定其立場，僅會將石油以及石油產品出售給願意在市場條件下與俄國合作的國家，他進一步指出，俄羅斯目前正在研究，使否有機制得以禁止西方國家使用價格上限此種工具。

路透社引述消息人士報導指出，俄羅斯政府正計劃頒布新的法令，禁止俄國企業和貿易商與實施俄油價格上限的國家以及企業互動，意即禁止俄企出口石油及石油產品給適用該法令的國家及企業。

普丁早前曾控訴，自他在烏克蘭採取特別軍事行動以來，美國及其盟友已對俄羅斯發起經濟戰爭，更實施了現代史上最嚴厲的製裁。普丁於9月警告，西方國家若對俄國石油實施價格上限，他將會切斷能源供應，並且援引「狼尾巴被凍結」的俄國童話故事，警告西方國家留意冬季嚴寒。

（工商時報 呂佳恩）

俄國寧願減產也不接受俄油上限

歐盟、七大工業國（G7）與澳洲相繼同意將俄油上限設在每桶60美元後，全球第二大石油出口國俄羅斯的副總理兼能源部長諾瓦克（Alexander Novak）4日表示，俄國寧願減產也不會出售石油給實施價格上限的國家。

諾瓦克表示，對俄油採行價格上限違反自由貿易規則，可能引發石油供給不足，造成全球能源市場不穩定。採行俄油上限可能擾亂油市，波及俄國以外的其他國家。

諾瓦克指出，俄國只會將石油和石油製品出售給基於市場條件、與俄國合作的國家，即便俄國得稍微降低產量。俄國將提出阻礙西方實施價格上限的辦法，不論上限訂在什麼價位，因為此類措施可能進一步造成油市動盪。

（工商時報 顏嘉南）

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