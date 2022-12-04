比俄烏戰爭前便宜 美汽油價創2月來新低

今年觸抵歷史新高的汽油價格，被看成是美國通膨壓力加劇的元凶之一，但近來直直落持續探底，均價已跌到比俄烏戰爭前還便宜。有分析師預期，美國汽油價格在耶誕節前，會跌破每加侖3美元。

根據美國汽車協會（AAA）統計數據，4日全美普通無鉛汽油平均價格每加侖3.413美元，低於2月24日俄羅斯入侵烏克蘭當天的均價3.54美元。這也是自2月來，全美汽油均價首度降到每加侖3.5美元之下。

能源數據供應商OPIS指出，美國汽油價格跌到2月俄烏戰爭爆發以來最低點，與6月所創每加侖5.02美元的歷史新高相比，跌幅超過30％。

一連串因素促成汽油價格下跌，但不全然是正面的。各大央行為抗通膨掀升息潮，全球經濟衰退隱憂瀰漫，加上中國堅持疫情清零恐影響需求，重創能源價格。

其他造成油價走跌的因素還包括：俄羅斯原油供應受阻沒有預期嚴重、拜登政府釋出數量創紀錄的戰略儲油。

加州大學聖地牙哥分校經濟學教授漢彌爾頓（James Hamilton）指出，歐美抵制俄國原油作為制裁莫斯科當局的手段，但俄國可大量轉賣到亞洲和非洲。

展望未來，有專家預期汽油價格還會繼續下探，但市場仍對石油輸出國家組織（OPEC）的產油政策及中國清零封控措施生疑，油價何去何從仍難判定。

分析師指出，中國原油消耗量減少，是全球油價下滑的主因。倫敦調研機構凱投宏觀提到，去年全球消耗的原油中國占了16％。凱投宏觀估計，中國Covid-19感染數激增，恐導致原油消耗量銳減，12月的日消耗量恐短少100萬桶。

諮詢機構Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）表示，到了耶誕節，全美汽油均價可能降到每加侖3.28美元，比去年耶誕還便宜。

追蹤即時燃料價格的平台GasBuddy，對汽油的降幅更樂觀，預估耶誕節前，汽油價格可能跌破每加侖3美元。