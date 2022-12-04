晶圓代工廠第一槍！格芯年底前裁員800人

根據佛蒙特州當地媒體報導，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）近日在佛蒙特州Essex Junction城的晶片廠舉辦線上會議，會中宣布今年底前全球將裁員800人，約占全球15,000名員工總數的5.3％，並以非生產製造端的員工為主，包括高階主管在內。

格芯向全體員工宣布，因應全球總體經濟變化，內部將採取撙節措施，包括降低企業與製造間接成本，並在年底前縮減全球人力約800人，但不會集中同一個區域。

格芯早前在台北時間11月12日即已通知裁員消息，但並沒有透露何時或哪些部門受影響。

基於大環境不佳，該晶圓代工廠正在制定控制成本計畫，每年資本支出減少2億美元。

格芯總部位於美國紐約州馬爾他，由阿聯酋主權基金持有多數股權，是重要半導體晶圓代工商。美國政府通過規模達520億美元的晶片法案之後，格芯就宣布多項投資，包括擴大紐約州晶圓廠產能，以及與行動處理器大廠高通簽訂擴大採購協議。並獲得3,000萬美元的聯邦資金，將在佛蒙特州Essex Junction 廠開發和生產下一代 GaN（氮化鎵）。

除了格芯，英特爾最近也表示削減資本支出，也含大規模裁員計畫。英特爾愛爾蘭製造部門，日前傳出高達2,000名員工已經開始放三個月無薪假，為近期英特爾削減成本計畫的一部分。英特爾表示，宏觀經濟不確定，必須降低營運成本，因此為員工提供更有吸引力的休假方案。

格芯第三季營收21億美元，年增22％，獲利3.36億美元，雙創歷史新高。展望第四季營收介於20.5億至21億美元，調整後每股純益介於1.24至1.44 美元。

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