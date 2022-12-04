美歐高階會議 聚焦美通膨削減法案爭議

由於美國《通膨削減法案》的補貼政策，已嚴重損害歐洲產業利益，這項爭議將成為周一（5日）召開的美歐高階會議焦點。歐盟領袖指出，涵蓋在美國該項法案的補貼政策具有歧視性，將對目前陷入高能源成本危機的歐洲產業造成傷害。除了歐盟，韓國、日本與英國也在最近對美國這項新規表達不滿。

歐盟領袖指出，涵蓋在美國降低通膨法案的補貼政策具有歧視性，將對目前陷入高能源成本危機的歐洲產業造成傷害。除了歐盟，韓國、日本與英國也在最近對美國這項新規表達不滿。

鑒於補貼政策引發美歐貿易衝突加劇，美國總統拜登1日與到訪的法國總統馬克宏舉行會談後，在記者會上指稱不排除向反對美國補貼政策的盟友讓步，藉此化解與歐盟的貿易爭端。

拜登補充，美國可能將作微調讓歐洲國家可以更容易參與，但他絕對不會因此對這項法案向任何人道歉。該法案為美國製造商提供補貼與稅賦優惠，鼓勵電動車與其他產品在美國進行組裝。他說他會進行部分調整，確保該法案不會出現不必要的後果。

然而美歐的貿易緊張，勢必將讓周一召開的美歐貿易與技術委員會會議籠罩陰影。該委員會在2021年成立，旨在尋求緩和川普政府時期美歐之間出現的貿易衝突。

歐洲領袖與產業團體最近幾周針對美國降低通膨法案的批評聲浪日益升高。BusinessEurope遊說團體2日強調，美國氣候與潔淨科技不能以犧牲歐洲利益為代價，該團體呼籲美歐應該針對法案中的歧視性條款進行協商。

歐盟執委會內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）日前發布聲明，聲稱不會參加周一的會議。他在聲明中指出，該會議無法化解許多歐洲產業官員與業界的擔憂。

至於歐洲方面，包括馬克宏等在內多名歐洲領袖與官員，則建議歐洲提出自己法案來反制美國的補貼政策。即使不太可能受到美國補貼影響的愛爾蘭，也對此抱持開放態度。

愛爾蘭貿易部長福拉德卡（Leo Vrardkar）提到，「沒有人想要以牙還牙或發動補貼戰，不過美國現今作為並不符合自由貿易與公平競爭原則。」

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