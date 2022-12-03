速食業老將道爾 拚RBI數位銷售

漢堡王母公司餐飲品牌國際（RBI）11月中延攬達美樂（Domino’s Pizza）前執行長道爾（Patrick Doyle）擔任執行董事長。RBI寄望在這位速食業老將帶領下，公司股價與數位銷售能突破停滯瓶頸甚至一飛沖天。

道爾這項人事任命，正值RBI重振漢堡王在北美業務的關鍵時刻。該連鎖速食餐廳目前在美國市場大幅落後其他對手，為拉抬營收，正加強行銷與改進菜單，希望重振銷售業績。

旗下除了漢堡王、還有Tim Hortons、大力水手炸雞（Popeyes）以及Firehouse Subs等知名餐飲品牌的RBI，上季線上訂單僅占銷售額三分之一。

相較之下，達美樂去年全球逾半零售額來自於數位交易，而這得歸功於道爾任內努力推動數位化。這次便是希望借重他在達美樂的數位化轉型經驗，加快RBI的數位發展腳步。這項人事安排立即生效。

59歲的道爾曾在2010到2018年期間擔任達美樂執行長，他在任內致力於改善數位訂單與食物品質，創下同店銷售連29季成長佳績。

他在當時積極推動數位技術，成功將這家連鎖披薩品牌打造成為走在前端的數位餐飲業者。當他剛開始接管達美樂時，其股價還不到12美元。不過在他離開時，股價已飆升到超過270美元。

道爾離開達美樂後加入私募基金巨頭凱雷集團（Carlyle Group），成為負責收購業務的執行合夥人。他說自己很想念在餐飲業的工作，在他離開達美樂後的這段期間，仍經常與加盟業者進行互動，於是決定重回餐飲業打拚。

道爾表示，他將親自拜訪分店了解營運狀況與顧客反應，以方便他擬定改善策略。他未來將把重點放在提振集團獲利、簡化線上訂購流程，同時提升回客率。

道爾指出，RBI絕對能撐過當前經濟困頓時刻，畢竟旗下速食品牌對於客戶具有極大價值。RBI雄厚集團實力與不斷成長的數位業務，是他們手上兩大王牌，但他坦言線上業務仍處於初步階段。

RBI執行長西爾（Jose Cil）展開雙臂歡迎道爾的加入，希望兩人能夠齊心協力推動公司營運與股價成長。RBI股價目前約在66美元左右，與五年前差異不大。西爾表示：「這對我來說是一個難得機會，可以和餐飲業傳奇人物密切合作。」

道爾在接受媒體訪問時，表示未來數月他將學習更多有關RBI的企業文化，之後再來討論如何改善旗下品牌。不過他也提到雖然加盟與數位業務是公司的強項，但後者發展仍處於初期階段。

道爾在擔任RBI執行董事長期間，將不會獲得任何薪水或現金紅利，而是將以2百萬股認股權的一次性股票薪酬來取代。他還將獲得5萬股限制性股票單位與依績效表現發放的7.5萬股單位，分別在5年與5.5年後生效。他還計劃斥資大約3千萬美元，購買RBI的50萬股普通股，並且同意持續這項投資長達5年。