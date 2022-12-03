台積美國廠設備到廠 拜登將出席典禮

晶圓代工龍頭台積電位於美國亞利桑那州的5奈米12吋晶圓廠Fab 21廠，第一期建廠速度符合預期，將於美西時間12月6日辦理首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，包括台積電創辦人張忠謀暨夫人張淑芬、董事長劉德音、總裁魏哲家等將全員到齊，見證此一歷史性的時刻，美國總統拜登（Joe Biden）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）亦確認出席。

台積電本次的設備到廠典禮，被視為是相當重要的里程碑，邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝。美國白宮表示，拜登將前往亞利桑那州參觀台積電廠，將討論美國經濟政策如何帶領製造業發展，並重建供應鏈，創造出美國高薪的工作，相關行程細節也是備受矚目的重點之一。

值得注意的是，因為國發基金是台積電最大法人股東，國發會主委龔明鑫將以台積電董事身分，出席台積電美國亞利桑那州廠，同時也會拜訪美國西岸的企業；業界也傳出包括輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰等大客戶，均可能出席並與張忠謀會面，至於英特爾方面，則會以台積電客戶身分指派代表出席。

台積電2020年宣布，在美國亞利桑那州興建12吋晶圓廠Fab 21，雖然因缺工及成本墊高等問題，但12月首批機台設備到廠，預期明年第一季會開始正式進入裝機階段，2024年量產時間維持原計畫並未延期。台積電Fab 21廠初期將生產5奈米製程，第一期月產能將達2萬片。

業界消息指出，台積電將會在美國亞利桑那州再投資數十億美元續建第二座12吋廠。台積電美國Fab 21廠第一期工程完工後，預期會著手進行第二期工程興建，並導入3奈米製程。設備業者預期台積電Fab 21第一期2025年滿載後，才會著手興建Fab 21第二期並建置3奈米產能，預計2026年進入量產。

台積電表示，目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部分可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築，能夠讓台積電保持未來擴張的靈活性。就目前為止來看，台積電尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客戶對台積電先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素，對未來進行評估。

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