卡達世界杯砸6.7兆血本無歸? 老謝曝黑幕

卡達是世足賽最小的主辦國，但卻豪砸2,200億美元（約台幣6.7兆元），舉辦史上最貴的世界杯。財信傳媒董事長謝金河表示，小國辦大賽事風險很高，像希臘在2004年辦奧運花了150億美元，國家幾乎被債務壓垮，而卡達這次花光全部外匯存底來主辦大型賽事，雖是燃燒自己照亮別人，卻陷入兩大質疑，一是世足賽時間移到冬天，與歐洲傳統足球聯賽撞期；再者，10年期間場館工程趕進度忽視安全，造成6,500工人喪命。

謝金河在臉書發文指出，這一個月來，全球目光焦點都在中東這個因石油暴富的國家卡達！從2010年取得世界杯足球賽主辦權，卡達開始大興土木，先是大修原來一座場館，又新建七座新場館，經費大約100億美元，重要的是基礎建設，卡達在首都杜哈北邊興建了一個名為Lusail的城市，從取得主辦權以來，每年斥資183億美元，由機場、地鐵到酒店都是重新建造。

他認為，卡達辦世足賽大手筆砸下2,200億美元，卡達人口不到300萬，GDP總量1,800億美元，一個國家花光全部外匯存底來主辦大型賽事，這是空前大豪擲的投資。

謝金河說，這當中凸顯兩大疑慮，一個是卡達是天氣炎熱的沙漠國度，不適合激烈運動，當初大開支票要全面興建冷氣場館跳票，只好改在冬天舉行，與歐洲很多傳統聯賽撞期；另一個是場館工程因為追趕進度，忽視安全，導致超過6,500工人喪命，加上穆斯林禁酒令也引發很大爭議，期間衝突不斷。

他表示，從客觀角度來看，奧運、世足都是大資本投資，城市利用賽事可以提升知名度，帶來觀光，但這都是短期效應，一旦賽事結束，人去樓空，體育館及酒店可能變成蚊子館，甚至成了廢墟。

這屆世界杯投入經費2,200億美元打破紀錄。謝金河分析，美國1994年花5億美元，1998年法國花23億美元，2002年日本、南韓共斥資70億美元，到2006年德國43億美元，2010年南非36億美元，2014年巴西砸150億美元，2018俄羅斯斥資116億美元。過去七屆世足共投資443億美元，這次卡達的2200億美元是過去七屆主辦國總投資金額的五倍，卡達未來如何消化這個龐大的預算支出？值得關注。

他強調，小國辦大賽事風險很高，像希臘在2004年花了150億美元辦奧運，最後山窮水盡，國家幾乎被債務壓垮，日本去年的東京奧運也留下沈重負擔。這次的卡達很可能是燃燒自己照亮別人的經典佳作！

（中時新聞網 吳美觀）

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