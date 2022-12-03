美多項數據將出爐 經濟是否續成長成焦點

儘管美國通膨壓力有減緩跡象，讓人預期聯準會下周可能放慢升息速度，但外界也開始擔心在利率仍然往上升之下，可能令美國經濟衰退風險增加，因此投資人本周關注數據的焦點在於美國經濟是否持續成長。

聯準會下周將舉行今年最後一次貨幣政策會議，即使外界預期其會減緩升息速度，但本周數據好壞仍可能左右其利率決議。

本周最受關注數據是9日公布的11月生產者物價指數（PPI），外界預期月增0.3％，高於10月的月增0.2％，顯示市場認為物價高漲會令製造業生產成本上升，從而影響製造業景氣與消費需求。

其他與製造業相關數據，為標普全球5日公布的11月綜合採購經理人指數（PMI）終值，和官方公布的10月工廠訂單。

雖然外界預期10月工廠訂單月增0.8％，高於9月的月增0.3，但從11月PMI數據的預估值來看，卻增加外界對美國製造業乃至整體經濟的憂慮。

外界預估11月綜合PMI終值，會從10月的48.2下跌至46.3，為8月以來最大萎縮幅度。其中，製造業PMI從50.4下跌至47.6，服務業PMI也從47.8下跌至46.1，反映通膨壓力和購物需求轉弱，正影響製造業景氣。

6日公布10月進出口與貿易赤字。在美國乃至全球消費需求轉弱之下，外界預期進出口數據均會下降。

其中，進口金額估計會從9月的3,313億美元，下降至3,300億美元。出口從2,580億美元，下降至2,570億美元。這等於讓美國貿易赤字從733億美元，小幅減少至730億美元。

近期油價走勢波動，對各種相關訊息反應敏感，因此能源資訊局（EIA）在7日公布上周美國原油庫存報告，就可能影響油價走勢。另外，8日公布上周初領失業救濟金人數。