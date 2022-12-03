美中緊張升溫 500家陸企一招「洗國籍」

在美中緊張情勢升溫之下，過去1年以來，多達500家大陸企業已經悄悄把總部搬到新加坡，或在新加坡註冊，這種做法稱為「洗星籍」（Singapore-washing），主要是為了避開日益加劇的地緣政治風險。

金融時報報導，大陸快時尚品牌 Shein、電動車廠蔚來（Nio）和IT服務供應商開域集團（Cue），紛紛將母公司或全球總部遷至新加坡，或者在當地證券交易所上市，甚至收購當地企業並成立合資公司。

資深銀行家表示，隨著西方對大陸企業加強審查，他們急於在新加坡設立控股公司以確保未來業務發展。

據一家律師事務所內部研究，今年有超過500家大陸企業在新加坡成立公司，比往年來得多，另一商業諮詢機構預估有400家，其中涵蓋了家族辦公室。由於新加坡政府不披露當地設公司的企業原籍國，實際數量並不清楚。

分析師預估，到今年底，新加坡的家族辦公室數量將超過1000間，其中多數來自大陸。

新加坡律師事務所Bayfront Law董事Ryan Lin指出，大陸擁有龐大市場，但陸企也知道貼著中國標籤會造成敏感問題，所以要把自己包裝成國際公司，才利於行銷到全世界。而新加坡擁有強大監管體系和全球聲譽，提供企業這個平台。

全球私募公司高層表示，這種做法稱為「洗星籍」（Singapore-washing），「當我們向投資人介紹一家公司，如果註冊地或總部來自新加坡，甚至在當地上市，對推銷更有幫助。」

「洗星籍」風潮也讓新加坡受惠。據全球金融中心最新排名，新加坡已超越香港，排名第三，僅次於紐約和倫敦。

（中時新聞網 吳美觀）

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