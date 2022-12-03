北京拒買!波音痛失1.6兆 靠自家人出手救

在美中兩國交惡下，北京政府拒買美國波音製造的飛機，反而讓歐洲空中巴士（空巴）今年陸續拿下大陸逾1.6兆元訂單。波音近期痛失中國大陸市場後，只好回頭找自家人力挺，外媒報導，美國聯合航空（美聯航）將採購數十架波音787客機，最快可能在本月完成交易。

據華爾街日報2日報導，知情人士透露，聯合航空考慮採購數十架波音787，取代老舊的寬體噴氣式飛機。過去一年，聯合航空旗下的波音767機隊出現運營問題，凸顯汰換這些飛機的必要性。

事實上，美聯航先前積極與波音、空巴談判這樁採購協議，一旦波音搶下訂單，將帶來數十億美元收入，而空巴將陸續爭取該公司潛在的後續訂單，有消息指出，美聯航可能向空巴訂購A321 NEO窄體客機，而非A350寬體客機。

知情人士說，美聯航預計用波音787-8客機，取代其現有767機隊。目前128架雙通道波音飛機，平均使用年限至少20年。

中國大陸向來是波音和其競爭對手空巴爭搶的關鍵市場，但在美中關係緊張之際，讓空巴坐收漁翁之利。

今年7月1日，大陸三大航空向歐洲空中巴士購買292 架 A320NEO客機，總金額達372.57 億美元（約台幣1.14兆元），分別為中國東方航空下單100架、南方航空買96架、中國國際航空買96架，計畫於2024至2027年分批交付。

上（11）月初，德國總理蕭茲訪問大陸，北京再度送上大禮，主管民航機採購的中國航材集團與空中巴士簽署協議，採購132架A320系列、8架A350系列客機，總價值約170億美元（約台幣5200億元）。

（中時新聞網 吳美觀）

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