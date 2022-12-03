美股周線連2紅 非農就業強 Fed傳聲筒出聲

美國11月非農就業人口增加26.3萬人，就業成長高於預期，失業率維持於3.7％不變，但勞工平均時薪年增5.1％，顯示勞動市場強勁、薪資通膨仍高，這些數據應不至於打亂美國聯準會（Fed）升息步調，不過，對抗通膨顯然還有長路要走。 美股2日早盤一度重挫，午盤後回穩，收盤漲跌互見，周線連兩周收紅。

道瓊工業指數終場上漲34.87點，或0.10%，收在34,429.88點。標準普爾500指數下跌4.87點，或0.12%，收在4,071.70點。以科技股為主的那斯達克指數下跌20.95點，或0.18%，收在11,461.50點。費城半導體指數下跌33.460點，或1.19%，收在2,771.235點。

FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收漲逾2.5％；網飛漲近1.1％，連漲三日；周四回落的微軟收漲逾0.1％；而亞馬遜跌逾1.4％，連跌兩日；谷歌母公司Alphabet跌逾0.5％；連漲兩日的蘋果跌逾0.3％。華爾街見聞統計，除了蘋果外，本周這些科技股都累計上漲。網飛漲逾12％，Meta漲超10％，特斯拉漲逾6％，Alphabet和微軟漲逾3％，亞馬遜漲近0.8％。

台股ADR方面，台積電ADR下跌 1.43%；日月光ADR跌 0.15%；聯電ADR漲0.14%；中華電信ADR漲0.58%。

美國勞工部2日公布數據顯示，11月非農就業人口增加26.3萬人，高於市場預估的20萬人，此為去年4月以來最低增幅。9月與10月數據分別修正至26.9萬與28.4萬人。

強勁的就業數據令市場擔心聯準會的貨幣緊縮將保持更久。 被稱為「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos周五推文透露，11 月份非農報告使聯準會有望在12月會議上升息2碼，並凸顯明年上半年政策利率會升至5%以上的風險 。