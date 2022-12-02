押寶明年半導體復甦 外資看好這3國股市

全球半導體目前普遍陷入產業低潮期，但樂觀派認為明年可望反彈，故有大量科技類股的台韓日股市，最得市場青睞。

高盛表示，韓國股市是明年首選的最佳對象，原因是股價偏低。同時，韓元大貶也讓韓股變得更便宜。因此，若以美元計算的話，投資明年韓股的報酬應有30％。

摩根士丹利也將韓股列為首位，並表示跟台股一樣是全球熱錢最佳去處，因為，這兩個亞洲股市在需求反彈下，以周期特性來說，可講是有早期指標的代表。其它像是美國銀行、瑞銀、法國興業銀行以及德意志資產管理公司，也都看好韓國股市。

德意志資產管理認為，市場對半導體的需求，應該會在明年第一季觸底，股市總是會在之前開始表態，因此，最近幾個月也增加對韓股的持股水位，韓股在八月以及九月被過分拋售。

高盛指出，外資這幾年一直在出脫韓股，持股部位已經降至2009年以來最低，但從六月底開始，約有60億美元資金淨流入韓股，表明外資想法已出現轉折，有機會激勵市場。

除了韓股以外，法國興業銀行也建議投資台股，優先權在中國大陸、印度和印尼之前。高盛之所以偏愛韓股，是因為減持巴西股市。

摩根士丹利在十月下修印度股市投資評等，同時上修增持韓股。摩根士丹利最看好德全球晶片製造商中，包括韓國半導體雙雄三星電子，還有SK海力士，以及其它相關業者。同時，摩根士丹利對SK海力士設定的目標價，跟目前股價相比還有50%溢價空間。

雖然海峽對岸的中國大陸關係緊張，但不可否認的是，台灣是一個半導體銷售量體大且有主導地位的市場。這跟日本與韓國某方面很類似。不過，高盛以地緣政治風險為由減持台股，美國銀行則保持中立。

美國銀行建議對日本增加持股，摩根士丹利、德意志資產管理、瑞銀也持積極態度，高盛也是如此。若日圓還是處於貶值狀態，有利出口日企，也有利日股後市表現。

法國興業銀行認為，長期以來韓國與台灣都一直有政治風險問題，像是朝鮮以及中國大陸，但股市的價位已經反映此點，所以即使這兩個股市還會下修，空間應該也是有限。

（時報資訊 柳繼剛）

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