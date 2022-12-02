注意! IMF總裁：亞洲經濟兩大風險未除

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva針對亞洲經濟現況發表看法，她提到，亞洲通膨壓力逐步上升且大陸經濟出現放緩，是兩個現階段需要密切關注的風險，呼籲政策制定者能夠重建緩衝區，並保持風險的關注，降低意外發生的機率。

路透社報導，Kristalina Georgieva表示，東南亞國協（ASEAN）是全球經濟的亮點，今年經濟成長率可能達到5％，但明年會略為下修。即使如此，亞洲的未來仍有不確定性，包括俄烏戰爭、全球金融緊縮及大陸經濟成長趨緩等因素。

Kristalina Georgieva補充說道，「亞洲地區的通膨壓力正在上升，我們不知道這種衝擊會持續多久，以及衝擊是否真的會發生，唯一能做的是重建緩衝區，並充分利用經濟政策的工具包。」

亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）也敦促亞洲的經濟政策制定者要保持警覺，關注美國穩步升息而造成資金突然大量外流的跡象。

日本央行行長黑田東彥則認為，目前並沒有出現會引發信心崩潰或金融危機的重大風險，但不能因此自滿，因為部分亞洲國家在疫情結束後，可用的經濟緩衝已經變少了。

黑田東彥強調，決策者應該要持續進行「清晰、即時及充分」的溝通，同時保持對風險的警覺性。

（中時新聞網 郭宜欣）

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