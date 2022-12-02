穆斯克預言日本消失恐成真?日媒揭殘酷真相

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）個性鮮明向來敢言，他多次提及少子化的議題，甚至語出驚人表示，如果日本高齡化的現象一直沒有改善，萬一沒辦法逆轉，讓出生率超過死亡率，未來日本終將不復存在。而最新調查數據顯示，日本出生人口急劇減少，2022年出生人口很可能首次跌破80萬人，內閣官房長官松野博一則示警當前的「情況危急」。

根據日經中文網報導，日本2021年出生人數為81.1萬人，創歷史新低，由於受到新冠疫情影響，結婚和生育人數減少，因2022年疫情持續，新生兒數量繼續下降。

日本厚生勞動省發布的人口動態統計數據顯示，截至今年5月的過去一年出生人數（不包括外國人）為79萬8,561人，在可追溯範圍內首次跌破80萬人。

報導稱，今年1至6月出生人口為36萬7232人，年下滑5%，初步統計，1至9月包括外國人在內的出生人口為59.9萬人，年減4.9%。值得警惕的是，日本出生人口過去10年的平均降幅約為2.5%，下降速度加快1倍。

報導提到，日本生產申報人數低迷，難以想像今後會激增，預計今年出生人口將跌破80萬人。日本國立社會保障和人口問題研究所曾推測出生人數會在2030年跌破80萬人，但如今看來，時間可能會大幅提前。

日本中央大學的山田昌弘教授則警告，2030年以後，生育年齡女性減少，出現由少子化造成少子化的惡性循環，估計2030年後的出生人數有可能降至每年50萬人左右。

（中時新聞網 邱怡萱）

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