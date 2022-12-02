男子狂買300台iPhone 剛出店門被搶臉綠

狂買300台iPhone！他剛出店門「慘挨一拳」 290萬被搶了

iPhone 14新上市熱銷，但也有不少人逆向操作買降價的iPhone 13。美國紐約一名27歲男子，凌晨在蘋果（Apple）24小時直營店大買300台iPhone 13，未料剛踏出店門就被兩名男子搶劫，一番搏鬥後不敵惡賊，被搶走125台iPhone 13，價值9.5萬美元（折合新台幣約290萬元）。

紐約當地媒體1010Wins Radio報導，這名男子經常在第五大道（Fifth Avenue）的蘋果直營店大量購買iPhone，之後再經由自營小公司轉售。警方表示，目前不清楚為何會選擇在凌晨1點購買，也不清楚是否是因過去的購買習慣而被盯上。

警方稱，被害人是在周一（11／28）凌晨1點45分，在蘋果直營店一口氣買了300台iPhone 13，並用三個袋子分裝離開店裡，而在踏出店門回車上時，停在旁邊的車上跳出2名男子，脅迫交出裝有iPhone 13的袋子，被害人不從後與匪肉搏，最後被打了一拳，遭搶走一個袋子。

警方表示，被害人傷勢不重，且現場拒絕就醫，至於遭竊袋子裝有125台iPhone 13，價值9.5萬美元，目前案情還在釐清。

（中時新聞網 蔡宗倫）