通膨觸頂但難回落 大摩CEO曝1關卡難過

摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）執行長戈曼（James Gorman）1日指出，各國央行雖然可以透過升息等措施，在降低通膨的方面取得進展，然而在當前的情況下，供應鏈、人口結構等種種挑戰皆合力推高物價，因此要讓通膨率回落至2%恐會相當艱難。

戈曼1日參與路透社主辦的Reuters NEXT會議，並在會議中指出，他認為通膨率未來仍將高於2%。戈曼分析道，各國央行透過壓低市場需求來對抗通膨，此舉有機會將通膨率降至4%左右，然而在此之後將會變得非常困難，由於供應方面的限制，若要從4%降至2%將會是一個很大的挑戰。

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）也在該會議上指出，通膨依舊非常令人擔憂，世銀自今年4月開始便擔憂全球會面臨停滯性通貨膨脹（stagflation），而馬爾帕斯認為，此種情況現在正在上演，許多國家正面臨經濟衰退的風險。他補充指出，在降低通膨的道路上，除了各國央行仍須努力外，供應方也應協助解決問題，廠商應努力提高生產、增加供應，以對抗通膨趨勢。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）則指出，當前物價仍然過高，雖然主要是由聯準會承擔相關責任，但美國政府也在供應方面竭盡所能地做出貢獻，包括釋放戰備儲油、增加對晶片產業的公共投資、勞工培訓計畫等。