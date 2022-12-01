美核心PCE年增降至5％ 通膨持續降溫

美國商務部周四公布10月個人所得與支出雙雙勁揚，且聯準會（Fed）偏好參考的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率亦降至5％，顯示通膨持續降溫。

根據最新出爐的統計，10月PCE物價指數較去年同期上漲6％，低於9月的6.3％與市場預期的6.2％，扣除波動劇烈的食品與能源後的核心PCE物價指數年增率也由9月的5.2％，下滑到10月的5％，符合市場預期。

若與前月相比，10月PCE物價指數僅微升0.3％，核心PCE物價指數則小增0.2％，比市場預期的0.3％為低。

PCE物價指數年增率今夏一度飆至7％的歷史新高，核心PCE物價指數年增率亦衝至5.4％。

食品與能源仍是帶動美國通膨走高的最大因素，其中食品價格較去年同期大漲11.6％，能源價格則飆高18.4％。

因應通膨急升，Fed今年來已六度升息，最近四次更是都大幅升息3碼，並不斷重申升息循環還有一段路要走，不過主席鮑爾周三首度鬆口表示，鑒於通膨已經觸頂下滑，Fed最快本月的決策例會就會放緩升息步調。美國之前公布10月份消費者物價指數（CPI）亦呈現下滑趨勢，年增率降至7.7％。

商務部表示，美國家庭10月份擴增消費，個人支出較前一個月大增0.8％，帶動支出上揚的主要項目為新車、食品與住宅相關開銷。

10月個人所得則跳升0.7％，遠高於市場預期的0.4％。牛津經濟研究院首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）表示，「在邁入年終假期季節時，美國家庭的財務狀況相當不錯。」他進一步指出，「整體而言，由於失業率仍在低檔，而薪資成長穩健，今年的年終消費旺季預計會再度締造佳績。」

此外，勞工部公布上周初領失業救濟人數為22.5萬，較前一周減少1.6萬，同時低於市場預期的23.5萬。

延伸閱讀

美PCE符合預期 台指期卻持續盤下震盪

通膨降溫！美10月PPI年增8％ 低於預期

估通膨觸頂 美房產股受投資人追捧

美通膨回落若快於預期 瑞銀:市場只有更糟