印度拚超越日德 2030成全球第三大經濟體

標準普爾（S＆P）與摩根士丹利預測，印度經濟規模到2030年時，可望超越日本和德國，成為全球第三大經濟體。

標普按印度年度名目國內生產毛額（GDP）預測迄2030年止，其經濟平均每年成長6.3％。其預測是根據印度貿易與金融自由化、勞動市場改革、基建與人力資本等投資持續下去而來。

印度7月到9月當季GDP年增6.3％略高於市場預估的年增6.2％，4月到6月當季GDP年增13.5％，主要是內需強勁帶動服務業成長。

摩根士丹利也預測印度2031年GDP規模可能是目前逾二倍。由其分析師狄賽（Ridham Desai）和阿契帕利亞（Girish Acchipalia）等完成報告指出離岸外包、製造業投資、能源轉型和先進數位基建，讓印度有經濟起飛的條件。

報告指這些條件讓印度在2030年結束前，將成為全球第三大經濟與股市。

澳盛銀行經濟師尼姆（Dhiraj Nim）認為這些對印度的預期是合理，因為按經濟成長和人均所得的發展趨勢，其具備大量「從後趕上」的條件。政府為啟動部份改革也不惜擴大財政支出。

標普表示政府要讓印度成為由外資與製造業帶動出口的目標很明確，2020年針對電子業製造業和出口而提出「生產連結補助計畫」（PLIS）就是其重要措施。PLIS透過包括退稅和出口許可證等措施，為國內外投資人提供獎勵。

標普認為印度極可能仰賴PLIS，做為讓出口帶動經濟成長，和成為全球供應鏈一個重要環節的政策工具。

摩根士丹利估計2031年製造業占印度GDP比率，將從目前的15.6％上升至21％。這表示製造業的營收，將從目前4,470億美元，大增至約1.49兆美元。跨國企業對投資印度愈來愈樂觀，政府透過基建和為製造業提供土地來鼓勵投資。

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